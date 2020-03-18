İran'da ihracat, ithalatın üç katına çıktı

İRNA’ya konuşan Latifi, korona virüsü salgınının başlangıcından bu yana, 20 Şubat'tan 15 Mart'a kadar 2 milyar 237 milyon dolar değerinde 7 milyon ton kadar ağırlığında İran üretimi malın ülke sınırlarından yurt dışına ihraç edildiğini dile getirdi.

Bu 25 günlük dönemde 3 milyar 64 milyon dolar değerinde 405 bin ton ağırlığında ithalat yapıldığına dikkati çeken Latifi, Türkiye ve Irak'la olan karar sınırlarında bu dönemde yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatın ağırlık açısından yaklaşık üç kat daha fazla arttığını ifade etti.

Latifi, ‘İran Gümrük Müdürlüğü, dış ticaret, sağlık ve sınır alanındaki diğer kurumların iş birliği ile mal sağlığı meselelerinin dikkate alarak, başta komşular olmak üzere diğer ülkelerle ticareti kolaylaştırmaya çalışıyor’ diye ekledi.

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