Üst düzey komutanlardan Natanz ve Hendab hava savunma üslerine ziyaret

Tuğgeneral Sabahiferd, ziyarette yaptığı açıklamada, İran hava savunmasının tamamen yerli imkânlarla ve dışa bağımlı olmadan üst düzeyde geliştirildiğini vurguladı. “Savunma bilimlerinin geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve caydırıcılığın artırılması açısından hayati öneme sahiptir. Bu konuda en küçük bir gecikme dahi kabul edilemez,” dedi.

Sabahiferd ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman bölgesel barış ve istikrarı öncelediğini belirterek, “Yabancıların iç işlerimize ve savunma gücümüze müdahale etme çabaları kabul edilemez. Halkımızın güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız,” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, İran’ın nükleer ve stratejik bölgelerinde savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.