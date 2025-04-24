24 Nis 2025 16:55
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News ID: 85813075
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Üst düzey komutanlardan Natanz ve Hendab hava savunma üslerine ziyaret

24 Nis 2025 16:55
News ID: 85813075
Üst düzey komutanlardan Natanz ve Hendab hava savunma üslerine ziyaret

Tahran, İRNA – İran Hatemü’l-Enbiya (s.a) Hava Savunma Karargâhı Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Natanz ve Hendab’daki hava savunma mevzilerini ziyaret ederek, bu üslerin savunma hazırlıklarını yerinde değerlendirdi.

Tuğgeneral Sabahiferd, ziyarette yaptığı açıklamada, İran hava savunmasının tamamen yerli imkânlarla ve dışa bağımlı olmadan üst düzeyde geliştirildiğini vurguladı. “Savunma bilimlerinin geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve caydırıcılığın artırılması açısından hayati öneme sahiptir. Bu konuda en küçük bir gecikme dahi kabul edilemez,” dedi.

Sabahiferd ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman bölgesel barış ve istikrarı öncelediğini belirterek, “Yabancıların iç işlerimize ve savunma gücümüze müdahale etme çabaları kabul edilemez. Halkımızın güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız,” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, İran’ın nükleer ve stratejik bölgelerinde savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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