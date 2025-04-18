Yemen, Arap Denizi'nde ABD’nin Vinson uçak gemisini İlk kez hedef aldı

Yemen’in “El-Mesire” televizyon kanalının haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına karşılık olarak birkaç askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri tarafından okunan açıklamada, Yemen füze kuvvetlerinin “Zülfikar” adlı balistik füzeyle, işgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan Ben Gurion Havalimanı çevresindeki bir askeri hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci ay üst üste “ABD'nin Yemen topraklarına yönelik saldırılarına aktif ve sorumlu bir şekilde karşı koydukları” ve her türlü saldırı artışına güçlü bir yanıt verecekleri vurgulandı.

Aynı açıklamada, Yemen ordusunun, “USS Truman” ve “USS Vinson” adlı iki Amerikan uçak gemisi ile onlara eşlik eden savaş gemilerine karşı Kızıldeniz ve Arap Denizi'nde ikili bir askeri operasyon düzenlediği belirtildi.

Diğer yandan Yemenli güçler, başkent Sana eyaletinin semalarında düşürülen bir Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) hedef alıp başarıyla düşürdüklerini duyurdu. Açıklamada, bu İHA’nın “düşmanca bir görev” icra ettiği ifade edildi.