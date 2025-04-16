Pezeşkiyan: Ülkenin işleri müzakerelere bağlı değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu sabah (Çarşamba) Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İslam Devrimi Lideri’nin hikmetli rehberliği ve açıklamaları için teşekkür ederek “Müzakereler olağan ve normal bir şekilde ilerliyor. Ülkenin işleri de doğal seyrinde yürütülmekte olup, bu tartışmalar yüzünden bir saniyeliğine bile aksamaya uğramamaktadır. Elbette bir anlaşmaya varılması halinde bunu memnuniyetle karşılarız.” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son gelişmeleri ve önümüzdeki Cumartesi yapılacak müzakerelere dair konuları içeren bir rapor sundu.