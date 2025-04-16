Irakçi: Vitkof’un çelişkili açıklamaları müzakere sürecine yardımcı olmuyor

Irakçi sözlerine “Yine de müzakere masasında karşı tarafın gerçek tutumlarını öğrenmemiz gerekir. Eğer yapıcı bir yaklaşımla gelirlerse, bir anlaşma çerçevesi üzerinde müzakerelere başlamamız mümkün olabilir. Ancak çelişkili ve tutarsız söylemler devam ederse, süreç zorlaşacaktır.” diye devam etti.

Rusya ziyaretiyle ilgili yöneltilen soruya Bakan Irakçi, “Bu ziyaretin amacı, İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı yazılı mesajı kendisine ulaştırmaktır” cevabını verdi.

Ayrıca müzakereler sırasında İran’a yönelik baskıların devam etmesi hakkında da konuşan Dışişleri Bakanı “Tutumumuz net. Baskı yoluyla hiçbir şey elde edemezler. Eşit şartlarda, saygılı bir atmosferde yapılacak müzakereler sonuç verebilir. Ancak baskı ve dayatma ile bir yere varılamaz. Biz bunu hem tutumlarımızda hem de sahada kanıtladık. Sakin ve özgüvenli bir şekilde, hiçbir baskıdan etkilenmeden müzakerelere katılıyoruz,” diye belirtti.

Uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin olarak ise, “Zenginleştirme, İran’ın meşru ve kabul görmüş bir hakkıdır. Bu konuda herhangi bir müzakere söz konusu değildir. Ancak olası kaygılarla ilgili güven inşa etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.