15 Nis 2025 10:59
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News ID: 85803853
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Trump Yönetimi Harvard Üniversitesi'ne yapılan mali yardımları durdurdu

15 Nis 2025 10:59
News ID: 85803853
Trump Yönetimi Harvard Üniversitesi'ne yapılan mali yardımları durdurdu

Tahran, İRNA – Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Harvard Üniversitesi’nin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin taleplerine uymaması nedeniyle, üniversiteye yapılması planlanan 2 milyar 200 milyon dolardan fazla mali yardım ile 60 milyon dolar değerindeki çeşitli sözleşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Trump yönetimi yetkilileri daha önce Harvard Üniversitesi’ne gönderdikleri bir mektupta, üniversitenin yönetim sisteminde köklü reformlar yapılmasını, öğrenci kabul politikalarının değiştirilmesini ve öğrenci topluluklarının kurulması ile kampüs içindeki faaliyet alanlarına kısıtlamalar getirilmesini talep etmişti.

Ayrıca Harvard yönetimine, söz konusu taleplere uyulmaması durumunda toplamda 9 milyar doları bulan federal yardımlar ve sözleşmelerin askıya alınabileceği konusunda uyarı yapılmıştı.

Bu gelişmelere karşılık, Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üniversitenin Trump yönetiminin taleplerine boyun eğmeyeceğini belirtti.

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