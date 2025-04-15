Trump Yönetimi Harvard Üniversitesi'ne yapılan mali yardımları durdurdu

Trump yönetimi yetkilileri daha önce Harvard Üniversitesi’ne gönderdikleri bir mektupta, üniversitenin yönetim sisteminde köklü reformlar yapılmasını, öğrenci kabul politikalarının değiştirilmesini ve öğrenci topluluklarının kurulması ile kampüs içindeki faaliyet alanlarına kısıtlamalar getirilmesini talep etmişti.

Ayrıca Harvard yönetimine, söz konusu taleplere uyulmaması durumunda toplamda 9 milyar doları bulan federal yardımlar ve sözleşmelerin askıya alınabileceği konusunda uyarı yapılmıştı.

Bu gelişmelere karşılık, Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üniversitenin Trump yönetiminin taleplerine boyun eğmeyeceğini belirtti.