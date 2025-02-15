Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı: İran'daki uçak tamiri şirketlerinin iş kalitesi mükemmel

Dmitri Yadrov, Moskova'da İRNA muhabiriyle yaptığı özel röportajda, "İran İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Kurumu ile iş birliğimiz çerçevesinde, Rusya'nın Aeroflot havayolu şirketi bir süre önce uçaklarından birini bakım ve onarım için İran'a gönderdi ve bu işlem gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Yadrov, "Aeroflot şirketinin değerlendirmesine göre, İran şirketlerinin uçuş yeterlilik koşullarının korunması konusundaki çalışma kalitesi çok iyi ve tatmin edici düzeydeydi" diye ekledi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı, "Bu parlak sonuç göz önüne alındığında, Rus şirketlerinin İran şirketleriyle iş birliğine devam edeceğinden eminim, çünkü ülkemizde bu ihtiyaç var" diye vurguladı.

Yadrov, röportajın devamında İran ve Rusya arasında havacılık endüstrisi alanında imzalanan iş birliği anlaşmalarına değinerek, "Yakın zamanda İran Sivil Havacılık Kurumu ile bir iş birliği belgesi imzaladık ve buna göre, İranlı bakım ve onarım şirketleri ile tasarım ofislerinin, İran Sivil Havacılık Kurumu aracılığıyla Rusya'da faaliyet göstermek üzere inceleme ve lisans alma süreçlerini başlatmalarını bekliyoruz" dedi.

"2021 yılından bu yana iki ülke arasında var olan bir başka mutabakat çerçevesinde, üç İran havacılık endüstrisi şirketi, Rus uçaklarının uçuş yeterlilik koşullarının korunması alanında hizmet sunmak için gerekli bazı onay ve lisansları aldı" diyen Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı, İran'ın havacılık endüstrisi alanındaki yeteneklerine değinerek, "Moskova'da düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü sergisinde sergilenen ürünler benim için çok ilgi çekiciydi ve İran şirketlerinin bu ve benzeri ürünlerle havacılık ve havaalanı endüstrisi alanında Rusya'da birçok faaliyet gerçekleştirebileceğine ve bu iş birliklerinin parlak bir geleceği olacağına inanıyorum" ifadesine dikkat çekti.

Yadrov, 17 Ocak 2025 tarihinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Anlaşması'nın havacılık endüstrisi alanındaki iş birliklerini de güçlendirip güçlendirmeyeceği sorusuna, "Şüphesiz, bu anlaşmanın imzalanması bu alandaki iş birliklerini de güçlendirecektir" yanıtını verdi.