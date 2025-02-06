Rusya Büyükelçisi: İran’ın nükleer silah yapma niyeti olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Aleksey Dedov, Rusya’nın "Rossiya 24" televizyon kanalına verdiği röportajda, Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları uzatma tehditleri karşısında, İranlı yetkililerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) olası çıkışlarına dair açıklamalarına ilişkin bir soruya "Bence bu açıklamalar, Batılı ülkelere yönelik bir uyarı olarak görülmelidir. Çünkü İran, Batı'nın tehditleriyle karşı karşıya." yanıtını verdi.

Büyükelçi "İran, bu anlaşmaya en hassas ve zamanında uyan ülkelerden biridir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından en fazla denetlenen ülkelerden biri olmasına rağmen, İran’ın nükleer silah üretme niyetine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır." diye ekledi.

Tahran'daki Rusya Büyükelçisi, "Tam tersine, Batı, İran'ı daha sert adımlar atmaya zorlamaya çalışıyor. Ancak umuyoruz ki İran, bu tür provokatif eylemlere kapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.