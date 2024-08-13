13 Ağu 2024 12:56
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News ID: 85566956
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İran'ın savunma kazanımlarının hangisi daha ileri düzeydedir?

13 Ağu 2024 12:56
News ID: 85566956
İran'ın savunma kazanımlarının hangisi daha ileri düzeydedir?

Moskova, İRNA- Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral Şadmani, İran’ın askeri üretim alanında güzel ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Savunma sanayiinin elde ettiği kazanımların bir çoğu İHA ve füzelerin gücüne eşdeğerdir” dedi.

Rusya Uluslararası Teknik-Askeri Sergisini ziyaret etmek üzere Moskova'ya giden Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral Ali Şadmani, İRNA'ya verdiği demeçte, İran standında sergilenen ekipmanlardan hangisinin Rusya ve diğer katılımcı ülkelerin ziyaretçi ve yetkililerinin daha fazla ilgisini çektiği hakkında, “İran İHA’ları dünyada meşhur. Bu yüzden her ülke öncelikle İHA'larımızı ve tabii ki füzelerimizi görmek ister” dedi.

İHA’lar için kendilerini ifade edebilecek bir fırsat sağlandığını belirten Tuğgeneral Şadmani, “İran'ın savunma sanayisi siber, deniz ve hava teçhizatı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iyi başarılar elde etti ve gelişme yolunda ilerliyor” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Şadmani ayrıca iletişim, lazer ve yapay zeka alanında da güzel başarılara imza attıklarını bildirdi.

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