İran'ın savunma kazanımlarının hangisi daha ileri düzeydedir?

Rusya Uluslararası Teknik-Askeri Sergisini ziyaret etmek üzere Moskova'ya giden Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral Ali Şadmani, İRNA'ya verdiği demeçte, İran standında sergilenen ekipmanlardan hangisinin Rusya ve diğer katılımcı ülkelerin ziyaretçi ve yetkililerinin daha fazla ilgisini çektiği hakkında, “İran İHA’ları dünyada meşhur. Bu yüzden her ülke öncelikle İHA'larımızı ve tabii ki füzelerimizi görmek ister” dedi.

İHA’lar için kendilerini ifade edebilecek bir fırsat sağlandığını belirten Tuğgeneral Şadmani, “İran'ın savunma sanayisi siber, deniz ve hava teçhizatı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iyi başarılar elde etti ve gelişme yolunda ilerliyor” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Şadmani ayrıca iletişim, lazer ve yapay zeka alanında da güzel başarılara imza attıklarını bildirdi.