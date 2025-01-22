İsrail medyası: Tel Aviv'deki anti-Siyonist operasyonun faili ABD'li bir vatandaş + video

Ramallah haber sitesi, Siyonist rejim medyasına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'deki operasyonu gerçekleştiren kişinin birkaç gün önce işgal altındaki topraklara gelen Fas kökenli bir Amerikalı turist olduğunu belirtti.

Siyonist medyanın acil servis kaynaklarına dayandırıldığı bilgilere göre, muhtemelen bıçakla gerçekleştirilen bu saldırıda yaralı sayısının dört kişiye yükseldiği, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde 15 ay boyunca süren ve soykırım boyutlarına ulaşan savaş suçları, sonunda Hamas ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasıyla sonuçlanmış, bu durum İsrail rejimine bir başka yenilgi daha yaşatmıştır. Siyonist rejimin aylarca süren suçları dünya genelinde Siyonist rejime karşı öfke ve tepkinin artmasına neden oldu.