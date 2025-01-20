Batı Şeria'da İsrail askeri öldürüldü

Hadashot Bezman adlı Siyonist sitesi, bir İsrail askerinin Tubas bölgesindeki Tammun köyünde devriye gezerken bir bomba patlaması sonucu öldürüldüğünü bildirdi.

Habere göre, İsrail rejimi devriyesi Pazar gecesi Tammun köyüne baskın düzenlemiş ve güzergahında meydana gelen bir bomba patlaması sonucu bir asker ölürken dört kişi de yaralanmıştır.

Birkaç saat önce Filistin kaynakları, İsrail rejimi askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine geniş çaplı baskınlar düzenlediğini ve kuzey Batı Şeria'daki Nablus'un kuzeybatısındaki Sebastia kasabasında 14 yaşındaki Ahmed Raşid Rüşdi Cezer'in işgal güçleri tarafından şehit edildiğini bildirmişti.