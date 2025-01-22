22 Oca 2025 09:21
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News ID: 85726845
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Tel Aviv'de şehadet operasyonu: 3 Siyonist yaralandı + video

22 Oca 2025 09:21
News ID: 85726845
Tel Aviv'de şehadet operasyonu: 3 Siyonist yaralandı + video

Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, Tel Aviv'de düzenlenen bir şehadet operasyonunda üç Siyonistin yaralandığını bildirdi.

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Filistin el-Yevm ağı, Siyonist rejim medyasına dayanarak yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda üç Siyonist yerleşimcinin yaralandığını belirtti.
Habere göre, bu operasyonda yaralanan Siyonistlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Aynı zamanda farklı Siyonist rejim medyaları, bu saldırıda dört Siyonistin yaralandığını aktardı.

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