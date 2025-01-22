Tel Aviv'de şehadet operasyonu: 3 Siyonist yaralandı + video

Filistin el-Yevm ağı, Siyonist rejim medyasına dayanarak yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda üç Siyonist yerleşimcinin yaralandığını belirtti.

Habere göre, bu operasyonda yaralanan Siyonistlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aynı zamanda farklı Siyonist rejim medyaları, bu saldırıda dört Siyonistin yaralandığını aktardı.