Filistin el-Yevm ağı, Siyonist rejim medyasına dayanarak yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda üç Siyonist yerleşimcinin yaralandığını belirtti.
Habere göre, bu operasyonda yaralanan Siyonistlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Aynı zamanda farklı Siyonist rejim medyaları, bu saldırıda dört Siyonistin yaralandığını aktardı.
Tel Aviv'de şehadet operasyonu: 3 Siyonist yaralandı + video
Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, Tel Aviv'de düzenlenen bir şehadet operasyonunda üç Siyonistin yaralandığını bildirdi.
Filistin el-Yevm ağı, Siyonist rejim medyasına dayanarak yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda üç Siyonist yerleşimcinin yaralandığını belirtti.
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