12 Oca 2025 18:47
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Yeni yılın başlangıcından bu yana 13 Siyonist asker ve yerleşimci öldürüldü

12 Oca 2025 18:47
News ID: 85718148
Yeni yılın başlangıcından bu yana 13 Siyonist asker ve yerleşimci öldürüldü

Tahran, İRNA - Siyonist rejim kaynakları, yeni yılın başından bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çatışmalarda ve direnişçilerin ateş açması sonucu 13 İsrail rejimi askeri ve yerleşimcinin öldürüldüğünü bildirdi.

Siyonist rejim kaynakları, 1 Ocak 2025'ten bu yana farklı cephelerde 13 İsrailli asker ve yerleşimcinin hayatını kaybettiğini ve bu istatistiklerin detaylarının şu şekilde olduğunu açıkladı:

6 Ocak: Batı Şeria'daki Kalkilya yakınlarında gerçekleştirilen İsrail (rejimi) karşıtı bir operasyonda bazıları polis memuru olan 3 İsrailli ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daki çatışmalarda iki İsrail rejimi ordusu subayı öldürüldü.

7 Ocak: Beyt Hanun'da bir İsrail rejimi asker öldürüldü.

 8 Ocak: Beyt Hanun'da 3 İsrailli asker öldürüldü.

11 Ocak: Beyt Hanun'da 4 İsrail rejimi subayı ve askeri öldürüldü, 6 kişi yaralandı.

Siyonist rejim lideri İshak Herzog, bu kayıpların ardından yaptığı açıklamada, "Savaş bize hala çok ağır ve acı veren bedeller ödetiyor. Sadece geçen hafta 10 askerimizi kaybettik" dedi.

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