Yeni yılın başlangıcından bu yana 13 Siyonist asker ve yerleşimci öldürüldü

Siyonist rejim kaynakları, 1 Ocak 2025'ten bu yana farklı cephelerde 13 İsrailli asker ve yerleşimcinin hayatını kaybettiğini ve bu istatistiklerin detaylarının şu şekilde olduğunu açıkladı:

6 Ocak: Batı Şeria'daki Kalkilya yakınlarında gerçekleştirilen İsrail (rejimi) karşıtı bir operasyonda bazıları polis memuru olan 3 İsrailli ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daki çatışmalarda iki İsrail rejimi ordusu subayı öldürüldü.

7 Ocak: Beyt Hanun'da bir İsrail rejimi asker öldürüldü.

8 Ocak: Beyt Hanun'da 3 İsrailli asker öldürüldü.

11 Ocak: Beyt Hanun'da 4 İsrail rejimi subayı ve askeri öldürüldü, 6 kişi yaralandı.

Siyonist rejim lideri İshak Herzog, bu kayıpların ardından yaptığı açıklamada, "Savaş bize hala çok ağır ve acı veren bedeller ödetiyor. Sadece geçen hafta 10 askerimizi kaybettik" dedi.