Siyonist ordu 40 askerinin öldüğünü doğruladı  

Bu radyonun raporuna göre, söz konusu askerler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde öldü.

Siyonist rejim medyası, Pazar günü Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda iki askerin daha öldüğünü itiraf etti.

Bu iki ölümle birlikte, 5 Ekim itibarıyla Cebaliye'ye yapılan saldırının başlangıcından bu yana ölen asker sayısı 40’a ulaştı.

Ayrıca İsrail rejimi medyası, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki devam eden çatışmalarda "Nahal" tugayına mensup bir başka askerin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.