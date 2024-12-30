30 Ara 2024 10:45
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News ID: 85704820
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Siyonist ordu 40 askerinin öldüğünü doğruladı  

30 Ara 2024 10:45
News ID: 85704820
Siyonist ordu 40 askerinin öldüğünü doğruladı  

Tahran, İRNA - İsrail rejimi ordusuna bağlı radyo, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen son operasyonlarda 40 askerin öldüğünü duyurdu.  

Bu radyonun raporuna göre, söz konusu askerler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde öldü. 

Siyonist rejim medyası, Pazar günü Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda iki askerin daha öldüğünü itiraf etti.  

Bu iki ölümle birlikte, 5 Ekim itibarıyla Cebaliye'ye yapılan saldırının başlangıcından bu yana ölen asker sayısı 40’a ulaştı.  

Ayrıca İsrail rejimi medyası, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki devam eden çatışmalarda "Nahal" tugayına mensup bir başka askerin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.  

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