5 Ekim 2024'ten bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de yaşanan çatışmalarda 30 Siyonist subay ve asker hayatını kaybetti.

Yakın zamanda Siyonist rejim ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda biri Kefir Tugayı’ndan bir yüzbaşı olmak üzere iki askerinin öldüğünü açıkladı.

Bu iki asker, Kefir Tugayı'na bağlı Nahşon Taburu’ndan Yüzbaşı Yogev Bazi ve Noam Eitan olarak açıklandı.

Haberde ayrıca, Siyonist rejim ordusunun bir başka askerinin bu çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.

Siyonist kaynaklar, Yogev Bazi’nin, Siyonist rejimin eski savaş kabinesi bakanı Gadi Eisenkot’un yeğeni olduğunu bildirdi.

Bu askerlerin ölüm haberi, bir Siyonist medya organının yakın zamanda, rejim ordusunun yaklaşık 2 tümen askerinin öldüğü veya yaralandığı, 400 günü aşkın savaş süresince binlerce asker açığı yaşandığını kabul etmesinin ardından geldi. Haberde, İsrail rejiminin tüm sorunlarının nedeni olarak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarda kalması gösterildi.