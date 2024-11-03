Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki Siyonist asker öldürüldü

İşgalci rejimin ordusu, Cumartesi gecesi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda Gafati tugayına bağlı bu iki askerin öldürüldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını bildirdi.

Siyonist rejim ordusu ayrıca daha önce Lübnan ve Gazze cephesinde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha yaralandığını açıklamıştı.

İşgalci rejimin ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bu askerlerden 17'sinin, Gazze Şeridi'nde ise 4 askerin yaralandığını vurguladı.

İzzeddin El Kassam tugayları, kendi güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye kampının batısındaki El Fahora okulunun yakınında birleşik bir pusu kurarak Yasin 105 anti zırh roketi ile bir İsrail D9 askeri buldozerini hedef aldığını, daha sonra bir grup işgalci asker arasında anti-personel bombası patlatarak tüm askerlerin ölüp veya yaralanmasına yol açtığını duyurdu.09:55