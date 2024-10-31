Guterres'ten Gazze'deki etnik temizliğe karşı küresel duruş çağrısı

Guardian gazetesinin haberine göre, Guterres, uluslararası toplumun bu durumu önlemek için net bir tavır almaması durumunda, Tel Aviv’in Gazze’de "etnik temizlik" gerçekleştirebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

Guterres'in bu açıklamaları, Siyonist rejimin kuzey Gazze’ye yönelik Salı günü gerçekleştirdiği ve Beyt Lahiya'da en az 93 kişinin şehit düşmesine yol açan saldırıların ardından geldi. Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre, bu saldırı, İsrail rejiminin son bir hafta içinde bölgedeki sivil kayıplara yol açan en az yedi saldırısından sadece biri.

Aynı zamanda Gazze’ye insani yardım gönderiminin de en düşük seviyeye düştüğüne dair raporlar yayınlanırken, bu durum, Siyonist rejimin, Gazze Şeridi’ndeki kalan Filistin nüfusunu bölgeden çıkarmayı amaçladığına dair şüpheleri artırıyor.

Kolombiya’da düzenlenen COP16 Biyolojik Çeşitlilik Konferansı sırasında bu açıklamayı yapan BM Genel Sekreteri, "Amaç Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi ve başkalarının orayı işgal etmesi olabilir. Ancak Filistin halkının cesareti ve direncine, Arap dünyasının etnik temizliği önleme kararlılığına saygılarımı sunuyorum." dedi.