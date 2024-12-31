31 Ara 2024 14:19
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Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında çok sayıda Siyonist yaralandı + video

31 Ara 2024 14:19
News ID: 85706292
Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında çok sayıda Siyonist yaralandı + video

Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, birkaç saat önce Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı ve Be'erşeba'da sirenlerin çalmasının ardından burada meydana gelen kaza nedeniyle çok sayıda Siyonistin yaralandığını bildirdi.

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Yemen'den Tel Aviv'e balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı kapatıldı ve Siyonistler panik içinde kaçıştı.
İbranice yayın yapan medya, saldırının ardından iki milyondan fazla insanın barınaklara kaçtığını bildirdi.

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