Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında çok sayıda Siyonist yaralandı + video

Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, birkaç saat önce Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı ve Be'erşeba'da sirenlerin çalmasının ardından burada meydana gelen kaza nedeniyle çok sayıda Siyonistin yaralandığını bildirdi.

indir 1 MB Yemen'den Tel Aviv'e balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı kapatıldı ve Siyonistler panik içinde kaçıştı.

İbranice yayın yapan medya, saldırının ardından iki milyondan fazla insanın barınaklara kaçtığını bildirdi.