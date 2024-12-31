Yemen'den Tel Aviv'e balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı kapatıldı ve Siyonistler panik içinde kaçıştı.
İbranice yayın yapan medya, saldırının ardından iki milyondan fazla insanın barınaklara kaçtığını bildirdi.
Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında çok sayıda Siyonist yaralandı + video
Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, birkaç saat önce Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı ve Be'erşeba'da sirenlerin çalmasının ardından burada meydana gelen kaza nedeniyle çok sayıda Siyonistin yaralandığını bildirdi.
Yemen'den Tel Aviv'e balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından Ben Gurion Uluslararası Havaalanı kapatıldı ve Siyonistler panik içinde kaçıştı.
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