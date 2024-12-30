Ensarullah: İsrail'e karşı 13 operasyon düzenlendi

Bu hareketin açıklamasına göre, saldırılar Gazze’ye askeri destek sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, operasyonların ayrıntılarını açıkladı ve bu saldırıların çoğunun İsrail’in merkezindeki Tel Aviv bölgesini hedef aldığını belirtti.

Seri’ye göre, bu saldırılar 19 Aralık’tan Cumartesi gününe kadar, büyük ölçüde hipersonik balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi.

Ensarullah, Cumartesi günü de 'Filistin 2' tipi hipersonik bir balistik füze ile İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü’nü hedef aldığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne göre, bu saldırı başarıyla tamamlandı.

Daha önce, Cuma günü de Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın hipersonik bir füzeyle hedef alındığı açıklanmıştı.

Bu saldırıların, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği hava saldırılarına bir yanıt olarak gerçekleştirildiği bildirildi.