Yemen'den Siyonist ve ABD'nin stratejik noktarına füze ve İHA saldırıları

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek vermek ve Yemen'e yönelik İsrail-Amerikan-İngiliz saldırılarına yanıt olarak Yemen silahlı kuvvetlerinin iki benzersiz askeri operasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.

Açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ilk operasyonda 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle Yafa'daki (Tel Aviv) Ben-Gurion havaalanının, ikinci operasyonda ise işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralinin 'Zülfikar' balistik füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Yahya Seri, her iki füzenin de hedeflerini başarıyla vurduğunu vurguladı.

Açıklamanın bir başka bölümünde ise "ABD kuvvetleri Yemen'e saldırmaya hazırlanırken bununla eş zamanlı olarak Yemen donanması ve İHA'ları Amerikan uçak gemisi Harry Truman'ı çok sayıda İHA ve seyir füzesi ile hedef aldı." ifadesine dikkat çekildi.

"Bu operasyon da başarıyla gerçekleştirildi ve Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırısı başarısızlıkla sonuçlandı." diyen Yemen Silahli Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen silahlı kuvvetlerinin Amerika ve Siyonist rejimden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazırlık düzeyini artırdığını söyledi.