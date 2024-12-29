29 Ara 2024 12:11
Journalist ID: 5630
News ID: 85703962
T T
0 Persons

Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı kitlesel gösteriler

29 Ara 2024 12:11
News ID: 85703962
Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı kitlesel gösteriler

Tahran, İRNA - Cumartesi gecesi Siyonistler, Gazze Şeridi'ndeki tüm Siyonist esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas'la bir anlaşma yapılmasını talep etmek ve İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verimsiz kabinesini protesto etmek amacıyla bir kez daha gösteri düzenledi.

Siyonist rejimin merkezi Tel Aviv'de Siyonistlerin Hamas'la esir takası ve Siyonist esirlerin Gazze'den iadesi konusunda anlaşmaya varılması talebiyle geniş bir gösteri düzenlendi.

Medyada çıkan haberlere göre, İsrail (rejimi) polisi ile göstericiler arasında çatışma çıktı ve İsrail (rejimi) polisi çok sayıda göstericiyi tutukladı.

Siyonist i24 TV kanalı ise Siyonist esir ailelerinin Cumartesi gecesi Begin Kapısı'nda yaptıkları haftalık oturma eyleminde ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'a acil mesaj gönderdiğini ve ondan Gazze'deki Siyonist esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas'la bir anlaşma yapması için Netanyahu'ya baskı yapmasını istediklerini bildirdi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .