Tel Aviv'in Suriye yönetimine sevgi gösterilerine yorumu: Onlar bir rerörist çetesi

Arutz Sheva'nın haberine göre, Sa’ar, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir çalışma toplantısında, Suriye'nin yeni yönetiminin istikrarı hakkında şüphelerini dile getirdi ve yöneticilerin istikrarlı bir hükümetten ziyade bir terörist çetesi olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca "Dünyada, Suriye'de sistematik bir rejim değişikliğinden bahsediliyor. Ancak bu, demokratik bir şekilde seçilmiş yeni bir hükümetin tüm Suriye’ye hakim olduğu anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sa’ar, "Bunlar, başlangıçta İdlib’de bulunan ve ardından Şam ve diğer bölgeleri ele geçiren bir terörist çetesidir," diye ekledi. Ayrıca, "Dünya, onların yeni ve istikrarlı bir rejimde yer almalarını görmek istiyor çünkü tüm ülkeler, ev sahipliği yaptıkları mültecilerin Suriye’ye geri dönmesini istiyor. Ancak durum böyle değil," ifadelerini kullandı.

Siyonist Bakan açıklamalarının devamında "Sahil yakınlarında Alevilerle çatışmalar sürüyor. Erdoğan, Kürtlerin özerkliğini yok etmek istediğini ve bunun için açıkça tehdit ediyor ve Hristiyan toplumu baskı altında" dedi.