İsraillilerin %68'i Netanyahu Kabinesi'nden memnun değil

Siyonist rejim kanalı Kanal 12, İsrail rejimi hükümeti hakkında halktan görüş aldığını ve sonuçların, katılımcıların %68'inin hükümeti "kötü" değerlendirdiğini, %26'sının ise "iyi" bulduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Ayrıca, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun performansına dair yapılan değerlendirmede, %61'lik bir kesim performansını "kötü" olarak değerlendirirken, %34'ü ise memnuniyetini dile getirdi.



Yapılan ankete göre, işgal altındaki topraklarda yaşayanların büyük bir kısmı, Netanyahu'nun bakanlarının ve özellikle İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in performansından da memnun değil.