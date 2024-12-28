28 Ara 2024 17:03
Journalist ID: 5446
News ID: 85703249
T T
0 Persons

Ekler

İsraillilerin %68'i Netanyahu Kabinesi'nden memnun değil

28 Ara 2024 17:03
News ID: 85703249
İsraillilerin %68'i Netanyahu Kabinesi'nden memnun değil

Tahran, İRNA - Bir anketin sonuçları, işgal altındaki topraklarda yaşayanların %68'inin Siyonist rejim hükümetinin performansından memnun olmadığını gösterdi.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12, İsrail rejimi hükümeti hakkında halktan görüş aldığını ve sonuçların, katılımcıların %68'inin hükümeti "kötü" değerlendirdiğini, %26'sının ise "iyi" bulduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. 

Ayrıca, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun performansına dair yapılan değerlendirmede, %61'lik bir kesim  performansını "kötü" olarak değerlendirirken, %34'ü ise memnuniyetini dile getirdi. 


Yapılan ankete göre, işgal altındaki topraklarda yaşayanların büyük bir kısmı, Netanyahu'nun bakanlarının ve özellikle İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in performansından da memnun değil. 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .