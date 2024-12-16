İrlanda'nın İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılmasına tepkisi / Gazze'nin kapıları açılırsa dünya şoke olur

Michael Martin, Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İrlanda hükümetinin Batı Asya meseleleri ve Gazze savaşı konusundaki eylemlerinin, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde ve insan haklarına saygı doğrultusunda olduğunu vurguladı ve "Biz sürekli olarak ateşkes, tüm rehinelerin (İsrailli esirlerin) serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını talep ettik" dedi.

Martin, İrlanda'nın her zaman Gazze'deki gelişmelerle ilgili tam bir hesap verebilirlik, uluslararası insancıl hukukun uygulanması ve insan haklarına saygı konularındaki tutumunu koruduğunu belirterek "Yapılan eylemlerin düşmanca algılanmasını anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İrlanda Dışişleri Bakanı, Avrupa'da Gazze'de öldürülen kadın ve çocuklara karşı büyük bir öfke olduğunu ifade ederek "Kuzey Gazze'de olanların ahlaki bir gerekçesi yoktur" diye konuştu.

Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Martin, Gazze'nin kapılarının dünya kamuoyuna ve özellikle gazetecilere açılması gerektiğini belirtti ve "Hiç şüphem yok ki, bu gerçekleşirse dünya, bu bölgedeki yıkımın boyutlarından şoke olacaktır" dedi.