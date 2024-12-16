Gazze savaşı Siyonistleri fakirleştirdi

Raporda, 14 aylık savaşın Siyonistlerin ekonomik açıdan zorlu bir dönem geçirmesine neden olduğu ve işgal altındaki topraklarda sosyal çöküş tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Son dönemde, saygın bir ekonomik derecelendirme kuruluşu, bir raporunda, Siyonist rejimin 2024 yılında sıfır ekonomik büyüme yaşayacağını açıkladı. Bu durum, Gazze'ye karşı sürdürülen savaşın neden olduğu koşullardan kaynaklanıyor ve kişi başına düşen GSYİH'de azalmaya yol açıyor.

Standard & Poor's adlı derecelendirme kuruluşu, bu raporunda, Gazze savaşının 2025 yılına kadar sürebileceğini ve bu durumda Siyonist rejimin ekonomik iyileşmesinin 2026 yılından itibaren başlayacağını öngörüyor.

Bu uluslararası kuruluşun verilerine göre, bütçe açığı 2024 yılı sonuna kadar GSYİH'nin %9'una yükselecek ve bu oran 2027 yılına kadar %5 ila %6 arasında değişkenlik gösterecek. Bu oran, Siyonist rejimin Maliye Bakanlığı tarafından öngörülen rakamlardan daha yüksek.

Ayrıca, Siyonist rejimin net borcunun 2027 yılına kadar GSYİH'nin %70'ine çıkması bekleniyor ki bu, 2023 yılına kıyasla %12'lik bir artışı temsil ediyor.