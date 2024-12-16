Gazze Savaşı’nın 437. Gününde bombardıman devam ediyor; Şehitlerin defni sırasında sağlık görevlileri yaralandı 

El-Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre, Gazze savaşı 437. gününe girerken, yoğun bombardımanlar her gün onlarca şehit ve yaralı bırakıyor. Şu ana kadar Gazze'deki savaşta 151 binden fazla Filistinli şehit oldu ya da yaralandı ve bunların çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra savaş, 11 bin kayıp, büyük yıkım ve onlarca çocuk ve yaşlının açlığına sebep oldu.

Haberde, pazar günü işgal ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Hanun bölgelerinde yer alan iki mülteci okulunu hedef aldığı ve saldırılar sonucunda onlarca kişinin şehit veya yaralı olduğu belirtildi. Bu durum, geçtiğimiz yılın 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'deki soykırımın durdurulması için yürütülen diplomatik girişimler eşliğinde gerçekleşti.

Kuzey Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi kaynakları, şehitlerin defni sırasında hastane çevresinde sağlık görevlilerinin yaralandığını ve enkaz altındaki cenazelerin çıkarılamaması nedeniyle yaklaşan bir felaket konusunda uyarıda bulundu. Hastane yetkilileri, defnedilemeyen şehitlerin durumunun büyük bir insani krize yol açabileceğini vurguladı.