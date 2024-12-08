Petrol Bakanı: İran’ın gaz üretimi yıllık 275 milyar metreküpe ulaştı

Muhsin Paknejad, bugün Espinas Palace Otel’de düzenlenen 26. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Bakanlar Toplantısı’nın açılış töreninde konuştu. Paknejad, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Bakanlar Toplantısı’nın, küresel gaz endüstrisinin en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.

İran Petrol Bakanı açıklamalarında ayrıca, son bir yıldır bölge ve dünyanın, Siyonist rejimin Gazze halkına ve ardından Lübnan halkına yönelik eşi benzeri görülmemiş, vahşi ve kontrolsüz suçlarına şahit olduğunu belirtirken, Lübnan’daki ateşkesin açıklanmasının ardından son günlerde Suriye’de silahlı muhalif grupların geniş çaplı hareketliliğine tanık olduklarını, bu durumun bölge ülkelerinin uyanıklığı ve koordinasyonunun yanı sıra uluslararası toplumun acil ve etkili tepkisini gerektirdiğini söyledi.

Petrol Bakanı, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara hızlı geçişi ve tek boyutlu yaklaşımları eleştirerek, bu tür politikaların küresel ölçekte istikrarsızlık, adaletsizlik ve enerji yoksulluğunu derinleştirdiğini vurgularken en iyimser enerji senaryolarına göre bile 2050 yılına kadar dünya enerji ihtiyacının en az yarısının petrol ve gaz kaynaklarından karşılanacağını ifade etti.