İran'ın en büyük ve en ağır uydusu başarıyla yörüngeye yerleştirildi

İran Uzay Örgütü başkanı ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'nın Yardımcısı Hasan Salariye, bu fırlatmanın son durumuyla ilgili yaptığı konuşmada "Dün İran'ın uzay endüstrisi için tarihi ve unutulmaz bir gündü; Simurg uydu taşıyıcısı, İran'ın uzay endüstrisi tarihinde şu ana kadarki en ağır uydulardan birini fırlattı." dedi.

"Bu kargolardan biri veya ana kargo, uzay endüstrisinde çok özel ve önemli bir rol oynayan Saman-1 yörünge transfer bloğudur. Bu bloklar uyduları yüksek irtifalara taşımak ve birden fazla uyduyu farklı yörünge noktalarına yerleştirmek için kullanılır." ifadesine dikkat çeken Salariye bu bloğun ilk yörünge testinin ülkede yapıldığını ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirterek "Şu anda blokla çift yönlü iletişim kuruluyor ve bu bloğa ilişkin çeşitli alt sistemler test ediliyor ve bu denemeler ilerleyen zamanlarda tamamlanacak." ifadesinin de altını çizdi.