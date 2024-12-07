İran Ekonomi Bakanı: e-Dövizi organize etmeyi düşünüyoruz

Abdulnaser Hemmeti bugün (Cumartesi) ulusal dijital para birimi etkinliğinde "e-Dövizi sınırlamak değil düzenlemek istiyoruz." diyerek "e-Dövizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini yönetip ortadan kaldırma ve olumlu etkilerinden faydalanma yönünde ilerliyoruz."ifadesine dikkat çekti.

Hemmeti, dijital para biriminin faydalarına ve gelişimine gözlerimizi kapatamayacağımızı vurgulayarak "Bu iş için sınırlama geitrmemeliyiz yönetmeliyiz." diye ekledi.