Abdulnaser Hemmeti bugün (Cumartesi) ulusal dijital para birimi etkinliğinde "e-Dövizi sınırlamak değil düzenlemek istiyoruz." diyerek "e-Dövizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini yönetip ortadan kaldırma ve olumlu etkilerinden faydalanma yönünde ilerliyoruz."ifadesine dikkat çekti.
Hemmeti, dijital para biriminin faydalarına ve gelişimine gözlerimizi kapatamayacağımızı vurgulayarak "Bu iş için sınırlama geitrmemeliyiz yönetmeliyiz." diye ekledi.
İran Ekonomi Bakanı: e-Dövizi organize etmeyi düşünüyoruz
Tahran, İRNA - Ekonomi ve Maliye Bakanı "Bugün dijital para birimini sınırlamamaya ve organize etmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Abdulnaser Hemmeti bugün (Cumartesi) ulusal dijital para birimi etkinliğinde "e-Dövizi sınırlamak değil düzenlemek istiyoruz." diyerek "e-Dövizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini yönetip ortadan kaldırma ve olumlu etkilerinden faydalanma yönünde ilerliyoruz."ifadesine dikkat çekti.
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