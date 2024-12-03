3 Ara 2024 18:34
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Siyonist rejimin Gazze'de 424 gün boyunca işlediği suçların sonucu; 44 bin 502 şehit

3 Ara 2024 18:34
News ID: 85679233
Siyonist rejimin Gazze'de 424 gün boyunca işlediği suçların sonucu; 44 bin 502 şehit

Tahran, İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde 44 bin 502 kişinin şehit olduğunu, şehitlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 424'üncü gününde yayınladığı bildiride "Siyonist rejim ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 2 suç işleyerek 36 Filistinliyi öldürdü, 96 kişiyi de yaraladı." ifadesine dikkat çekti.

Bu bildirinin devamında "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 502 Filistinli şehit oldu, 105 bin 454 Filistinli de yaralandı." ifadeleri yer aldı.

Böylece Siyonist rejim, son 424 gün boyunca Gazze'de her gün ortalama 105 Filistinliyi şehit etti. Bu şehitlerin çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşuyor.

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