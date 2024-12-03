Bu anlaşmaya göre Gazze Şeridi İşleri Destek Komitesi bu şeridin yönetiminden sorumlu olacak ve Filistin Özerk Teşkilatı hükümeti bunun merkezi olacak.
El Meyadin'in elde ettiği anlaşma belgesine göre bu komite Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve Gazze'nin siyasi düzenini takip ediyor ve oluşumu Gazze'nin işgal altındaki toprakların diğer kısımlarından ayrılmasına yol açmayacak.
Gazze Destek Komitesi 10 - 15 kişilik nitelikli Filistinli milli şahsiyetlerden oluşacak.
El Meyadin'e göre bu komitenin faaliyetleri, oluşumu konusunda nihai bir anlaşmaya varmak üzere tüm Filistinli grupların Kahire'de toplanmasının ardından başlayacak.
El Meyadin, Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimi hakkında El Fetih ile Hamas'ın anlaştığını duyurdu
Tahran, İRNA - El Meyadin kanalı, Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimine ilişkin Kahire müzakerelerinde El Fetih ile Hamas arasında ilk anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Bu anlaşmaya göre Gazze Şeridi İşleri Destek Komitesi bu şeridin yönetiminden sorumlu olacak ve Filistin Özerk Teşkilatı hükümeti bunun merkezi olacak.
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