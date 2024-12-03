Bekaî: "Eco" üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik her türlü çaba önemlidir

İsmail Bekaî Salı günü, Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 28. toplantısının açılış töreninin oturum aralarında "Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün ekonomik alandaki en eski başarılı örgütlerden biri olması bu örgütün ve bölgedeki faaliyetlerinin önemini göstermektedir." açıklamasında bulundu.

"ECO üyesi 10 ülke aslında bölgede ekonomik ve ticari kapasitesi yüksek ülkelerdir, önemli olan bu ülkeler arasındaki kültürel yakınlık, dini ve tarihi ortaklıklardır." diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

"Bu nedenle üye ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik her türlü çaba ve eylem önemli ve dikkate değerdir." açıklamasında bulundu.

ECO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 2024 yılındaki toplantısına İran İslam Cumhuriyeti'nin başkanlık ettiğini belirten Bekaî "Bugün, İran'ın geçtiğimiz yıl bu konsey için yaptığı çalışmaların organize edilmesi ve planlanmasının bir sonucu olup, bu örgütün önümüzdeki yıllarda (gelecek 5-10 yıl) gündeme gelecek eylem ve programları da dünkü toplantılarında değerlendirmeye alındı." vurgusunda bulundu.

Sözcü Bekaî "Bugün aynı zamanda ECO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 28. toplantısının, ECO'ya yönelik yaklaşmakta olan yönergeleri açıklığa kavuşturacak sonuç bildirisini de açıklayacağız." diye ekledi.

Bu toplantının ikinci ve son günündeki oturumunda İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ECO Genel Sekreteri, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Tacikistan'ın dışişleri bakanları katılımcılar arasındaydı.