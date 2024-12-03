Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah saatlerinde, X sosyal medya hesabında İngilizce paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanı Esed'le önemli görüşmelerde bulundum, Dışişleri Bakanı Fidan'la da doğrudan ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Şam'dan Ankara'ya yaptığım yolculuk nadir direkt uçuşlardan biriydi." ifadesini kullandı.
Suriye'de yeni bir savaşın kimseye fayda sağlayamayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Kuşkusuz çatışmaların, terörün Suriye'nin tüm çevresine yayılmasına yol açacaktır." ifadelerine dikkat çekerek " İran, terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Suriye halkının, hukümetinin ve ordusunun yanında olup, diyalog ve diplomasi yoluyla bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yardım ve destek vermeye hazırdır." vurgusunda bulundu.
Irakçi: Çatışmalar, terörizmi Suriye'nin tüm çevre bölgesine yayacaktır
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı "Suriye'de yeni bir savaşın kimseye fayda sağlayamayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Çatışmaların, hiç şüphe yok ki, terörün Suriye'nin tüm çevresine yayılmasına yol açacaktır." açıklamasında bulundu.
Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah saatlerinde, X sosyal medya hesabında İngilizce paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanı Esed'le önemli görüşmelerde bulundum, Dışişleri Bakanı Fidan'la da doğrudan ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Şam'dan Ankara'ya yaptığım yolculuk nadir direkt uçuşlardan biriydi." ifadesini kullandı.
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