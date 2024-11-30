Gazze Şeridi'nde "Dünya Merkezi Mutfak" çalışanlarından 3 kişi şehit oldu / sabah saatlerinde 18 kişi daha şehit düştü

Siyonist rejim ordusu, bugün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinde Selahaddin Caddesi üzerinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda, 3'ü Dünya Merkezi Mutfak çalışanı olmak üzere 5 kişi şehit oldu.

Bu, İsrail rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde Dünya Merkezi Mutfak çalışanlarına yönelik ikinci saldırısı. 2024 Mart ayında, İsrail rejiminin Gazze'nin merkezi bölgesinde bu kuruluşun çalışanlarının bulunduğu bir araca düzenlediği hava saldırısında 7 çalışan hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından, dünya çapında gelen kınamalar üzerine Dünya Merkezi Mutfak, Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini bir süreliğine askıya almış, ancak daha sonra yeniden başlatmıştı.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistinli haber kaynakları, bugün sabah saatlerindeki Siyonist saldırılarısında 18 Filistinli'nin şehit olduğunu bildirdi.