Bekaî: Filistin hala insanlığın en önemli krizi

İsmail Bekaî, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle X sosyal medya hesabındaki sayfasında "En evrensel insani ülkü olan Filistin, hala insanlığın en önemli krizi, kaybedilen hakların ve yerine getirlmeyen birçok vaatlerin sembolüdür." paylaşımında bulundu.



Sözcü Bekaî paylaşımında ayrıca "Filistin halkıyla dayanışma gününde, son 14 ayda zalimane soykırımının eşlik ettiği uzun süreli işgal ve apartheid'e karşı Filistin halkının efsanevi direnişini ve kararlılığını saygıyla anıyoruz. Halihazırda "sömürge imhası" planı, Filistin milletinin temel yaşam hakkını mümkün olan en acımasız şekilde ihlal ediyor." ifadesine dikkat çekerek "Dünyanın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, barış içinde ve insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkı için verdiği meşru mücadeleyi hem sözde hem de pratikte desteklemek gibi yasal bir görevi ve ahlaki sorumluluğu vardır." vurgusunda bulundu.