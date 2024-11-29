29 Kas 2024 16:15
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News ID: 85674567
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Bekaî: Filistin hala insanlığın en önemli krizi

29 Kas 2024 16:15
News ID: 85674567
Bekaî: Filistin hala insanlığın en önemli krizi

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin'i en evrensel insani ülkü ve insanlığın en önemli krizi şeklinde değerlendirerek, Gazze halkının meşru mücadelesi için ülkelerden destek talebinde bulundu.

İsmail Bekaî, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle X sosyal medya hesabındaki sayfasında "En evrensel insani ülkü olan Filistin, hala insanlığın en önemli krizi, kaybedilen hakların ve yerine getirlmeyen birçok vaatlerin sembolüdür." paylaşımında bulundu.

Sözcü Bekaî paylaşımında ayrıca "Filistin halkıyla dayanışma gününde, son 14 ayda zalimane soykırımının eşlik ettiği uzun süreli işgal ve apartheid'e karşı Filistin halkının efsanevi direnişini ve kararlılığını saygıyla anıyoruz. Halihazırda "sömürge imhası" planı, Filistin milletinin temel yaşam hakkını mümkün olan en acımasız şekilde ihlal ediyor." ifadesine dikkat çekerek "Dünyanın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, barış içinde ve insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkı için verdiği meşru mücadeleyi hem sözde hem de pratikte desteklemek gibi yasal bir görevi ve ahlaki sorumluluğu vardır." vurgusunda bulundu.

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