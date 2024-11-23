Bekaî: İsrail rejiminin cezasız kalmasını sona erdirmeye yönelik her adımı memnuniyetle karşılıyoruz

İsmail Bekaî, Cuma gecesi X sosyal medya hesabında , Gazze'deki Siyonist işgal rejimine uygulanan korkunç soykırımın iki ana suçlusu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararına ilişkin “İşgalci rejimin Gazze'deki en ağır uluslararası suçların işlendiği korkunç soykırımından on dört ay sonra, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön şubesi nihayet iki ana suçlu Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı çıkardı.” paylaşımında bulundu.

Bekaî mesajının devamında ”Elbette bu kararda çok açık olan "soykırım" suçunu da içermesi gerekirdi. İsrail'deki apartheid rejiminin vahşeti ile mücadelede uzun vadeli erteleme ki bunun büyük bir kısmı ABD'nin adalete giden yolu açık ve gizli engellemesinden kaynaklanıyor, işgal altındaki Filistin'de iğrenç suçların devam etmesine ve tırmanmasına neden oldu.” ifadesine dikkat çekti.

Sözcü Bekaî “Bu tutuklama kararın derhal ve tam olarak uygulanması, uluslararası ceza adaleti sisteminin etkinliğini gösterebilir. Bu geç kararın, resmi süreç ve prosedürlerin kötüye kullanılması yoluyla manipüle edilmemesine dikkat edilmelidir.” vurgusunda bulundu.