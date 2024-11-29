Gazze'de şehit sayısı 44 bin 363'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin son 24 saat içinde 3 yeni suçta 33 Filistin vatandaşını şehit ettiğini, 137 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Bu açıklamaya göre, Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 44 bin 363 Filistinli şehit oluken, 105 bin 700 Filistinli de yaralandı.

Bakanlık, çok sayıda şehit cenazelerinin enkaz altında ve yollarda kaldığını, yardım kuruluşlarının cenazelere mevcut durumdan dolayı ulaşamadığının altını çizdi.