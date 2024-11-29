29 Kas 2024 18:37
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News ID: 85674649
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Gazze'de şehit sayısı 44 bin 363'e yükseldi

29 Kas 2024 18:37
News ID: 85674649
Gazze'de şehit sayısı 44 bin 363'e yükseldi

Tahran, İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nde şehit sayısının 44 bin 363'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin son 24 saat içinde 3 yeni suçta 33 Filistin vatandaşını şehit ettiğini, 137 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Bu açıklamaya göre, Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 44 bin 363 Filistinli şehit oluken, 105 bin 700 Filistinli de yaralandı.

Bakanlık, çok sayıda şehit cenazelerinin enkaz altında ve yollarda kaldığını, yardım kuruluşlarının cenazelere mevcut durumdan dolayı ulaşamadığının altını çizdi.

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