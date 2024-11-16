16 Kas 2024 16:36
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Hizbullah'tan İsrail rejiminin "Golani Taburu" karargahına füzeli saldırı

16 Kas 2024 16:36
News ID: 85661222
Hizbullah'tan İsrail rejiminin "Golani Taburu" karargahına füzeli saldırı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı, Cumartesi günü İsrail rejiminin önemli üslerine yönelik yeni füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı açıklamada, Gazze halkını destekleme, Filistin direnişine destek verme ve Lübnan halkı ve topraklarını savunma çerçevesinde, bu sabah saat 10:00'da Akka'nın kuzeyinde yer alan "Şeraga" üssünü (Golani Taburu Komutanlığı'nın idari karargahı) hedef aldıklarını belirtti.

Hizbullah, başka bir açıklamada ise aynı çerçevede, Cumartesi sabahı saat 11:00'de İsrail rejimi ordusunun Batı Bölge Komutanlığı'na ait "Yara" kışlasındaki askerlerinin toplandığı alana füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Hizbullah sabah saat 10:55'te, Lübnan sınırından 35 kilometre uzaklıkta ve Hayfa'nın kuzeybatısında bulunan "Stella Maris" deniz üssünü bir dizi füze ile vurduğunu bildirdi. Bu üs, stratejik deniz izleme ve gözetleme tesisi olarak kullanılmaktadır.

Lübnan İslami Direnişi aynı zamanda, aynı anda 150 füze ile Cebel-i Acil ve Hayfa Körfezi'ni hedef aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak, Lübnan kaynakları, ülkenin güneyindeki Dahiyye bölgesinin bu sabah da İsrail rejimi tarafından hava saldırısına uğradığını bildirdi.

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