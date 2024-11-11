Siyonist medya, Hizbullah Hareketi'nin Netanyahu'nun Kayserya'daki evine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırısının
ardından güvenlik servislerinin Netanyahu'ya orada kalmamasını tavsiye ettiğini duyurdu.
19 Ekim'de Siyonist medya, Netanyahu'nun evinin Hizbullah Hareketi'nin SİHA'sıyla hedef alındığını bildirdi.
Konuyla ilgili olarak Siyonist rejimin Kanal 11 televizyonu, bu İHA'nın Lübnan tarafından 70 kilometre yol kat ettikten sonra doğrudan Netanyahu'nun evini hedef aldığını, patlamadan çıkan dumanın uzaktan görülebildiğini belirtmişti.
Lübnan Hizbullah'ının Siyonist rejim Başbakanı'nın konutuna düzenlediği insansız hava aracı saldırısından birkaç gün sonra bu rejim medyası, bu insansız hava aracının başbakanın yatak odasına ulaşmayı başardığını itiraf etti.
Bu saldırının ardından Binyamin Netanyahu'nun ofisinin güvenlik departmanı, Netanyahu'nun işgal altındaki Kudüs'te bulunan Kayserya
kentindeki evindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için 2 milyon şekel (yaklaşık 528.000 $) değerinde ek fon talep eden acil bir mektup gönderdi.
İHA saldırıları korkusu Netanyahu'nun ofisini yer altına taşıdı
Tahran, İRNA- İsrail medyası Pazar gecesi, Netanyahu'nun İHA saldırılarından korktuğu için şu anda ofisinin korumalı bodrum katında olduğunu ve orada çalıştığını bildirdi.
Siyonist medya, Hizbullah Hareketi'nin Netanyahu'nun Kayserya'daki evine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırısının
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