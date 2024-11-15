Hizbullah hareketi: İsrail'e yönelik 32 operasyon düzenlendi/Akka'daki Şeraga üssüne saldırı

Lübnan Hizbullah Hareketi birkaç saat önce yayınladığı bir bildiriyle, İsrail rejiminin işgal altındaki Akka şehrinin kuzeyinde yer alan Şeraga üssünü füze saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah Hareketi'nin, başka bir bildirisinde Hayber operasyonları kapsamında ilk kez Tel Aviv'deki "Tel Hayim" üssününün hedef aldığını belirtti.

Bu üs, Lübnan sınırına 120 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Aviv kentindeki siyonist rejim ordusunun istihbarat şubesi olarak biliniyor.

Hizbullah ayrıca, İsrail rejimi güçlerinin Tir Harfa kasabasının batı banliyölerinde toplandığı bölgeye de füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Hizbullah Hareketi, bu operasyonlarda adı belirtilmeyen özel füzeler kullandı.