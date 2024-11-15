15 Kas 2024 10:30
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News ID: 85660009
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Hizbullah hareketi: İsrail'e yönelik 32 operasyon düzenlendi/Akka'daki Şeraga üssüne saldırı

15 Kas 2024 10:30
News ID: 85660009
Hizbullah hareketi: İsrail'e yönelik 32 operasyon düzenlendi/Akka'daki Şeraga üssüne saldırı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi, yayınladığı bildiride Perşembe günü işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin mevzilerine yönelik 32 operasyon düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi birkaç saat önce yayınladığı bir bildiriyle, İsrail rejiminin işgal altındaki Akka şehrinin kuzeyinde yer alan Şeraga üssünü füze saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah Hareketi'nin, başka bir bildirisinde Hayber operasyonları kapsamında ilk kez Tel Aviv'deki "Tel Hayim" üssününün hedef aldığını belirtti.
Bu üs, Lübnan sınırına 120 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Aviv kentindeki siyonist rejim ordusunun istihbarat şubesi olarak biliniyor.
Hizbullah ayrıca, İsrail rejimi güçlerinin Tir Harfa kasabasının batı banliyölerinde toplandığı bölgeye de füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Hizbullah Hareketi, bu operasyonlarda adı belirtilmeyen özel füzeler kullandı.

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