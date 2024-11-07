İranlı araştırmacılardan kanser hastalarının ömrünü uzatan yerli ilaç

Bu bilim ve teknoloji şirketi, 2011 yılında Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden mezun olan bir grup akademisyen ve profesör tarafından, ileri düzey ilaç teknolojileri ve yeni nesil ilaç taşıma sistemleri alanında yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu şirket, 3 Kasım 2024 tarihinden itibaren dört gün boyunca Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. Nanoteknoloji ve Mikro Teknolojileri Fuarı (Iran Nano 2024) kapsamında yeni ürününü tanıttı.

Şirketin İş Geliştirme Müdürü ve Eczacı Ali Akacani, İRNA'ya verdiği röportajda, şirketlerinin ana misyonunun, kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara yeni nesil ilaçlara erişim sağlamak olduğunu belirtti. Akacani, "Bu yıl, 'Tedrox' adı verilen en yeni nesil hedefe yönelik monoklonal antikor ilaçları geliştirdik. Bu ilaç, kanser hastalarının ömrünü birkaç kat artırabiliyor. Tedaviye özgü olarak daha düşük dozda uygulama imkânı sunarak, kanser ilaçlarının yan etkilerini azaltıyor ve tedavi etkinliğini artırıyor" diye konuştu.