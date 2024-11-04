İran’ın İlk Özel Sektör Uzay Girişimi: Kevser ve Hüdhüd uyduları fırlatılıyor

İran İslam Cumhuriyeti’nin Moskova Büyükelçisi Celali, Hüdhüd ve Kevser uydularının yakın zamanda fırlatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Celali, İran ile Rusya arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin devamı olarak tasarlanan bu iki uydunun, 5 Kasım Salı günü saat 02:48’de İran saatiyle, Rusya'nın "Soyuz" roketi ile 500 kilometrelik bir yörüngeye oturtulacağını açıkladı.

Celali, bu uyduların genç İranlı yetenekler tarafından kurulan “Omid Fazâ” adlı bir teknoloji şirketi tarafından tasarlandığını ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi Başkanlığı, İran Uzay Ajansı ve İran’ın Rusya Büyükelçiliği'nin destekleriyle fırlatma hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Celali açıklamasında, Kevser ve Hüdhüd uydularının fırlatılmasıyla İran özel sektörünün uzay alanına ilk adımını atmış olacağını ve bunun İran’ın uzay alanındaki gücünü artıracağını vurguladı.