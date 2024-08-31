İranlı araştırmacılar ilaç endüstrisi atıksu arıtımına ilişkin teknik bilgiye ulaştı

Urmiye Üniversitesi'nde organik kimya ve polimer alanında doktora mezunu olan ve Şehit Medeni üniversitesinde doktora sonrası dönemi geçiren Faregi bu plan hakkında

"Organik kirleticilerin, özellikle de ilaç ve diğer ilgili endüstrilerde üretilen yan bileşiklerin ve atıkların giderek artması ve bu kirleticilerin çevresel riskleri, bunların atık sulardan ve kirli sulardan uzaklaştırılması zorunluluğunu doğurmuştur.

Sudaki farmasötik kalıntıların çoğu biyolojik ayrışmaya karşı dirençlidir ve uzun süre çevrede kalır." açıklamasında bulundu.

Faregi ayrıca "Atıksulardan farmasötik kirleticilerin uzaklaştırılması için çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılmıştır.

Yüzey adsorpsiyonu ve pıhtılaşma gibi bu yöntemlerden bazıları, kirleticiyi basitçe bir fazdan diğerine aktarır, bu da ikincil kirliliğin oluşmasına yol açar ve başka bir arıtma operasyonu gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.