Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nden Hizbullah’ın yeni genel sekreterine tebrik mesajı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), yayımladığı bir bildiride, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçilmesini kutladı.

Bildiride, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah genel sekreterliği görevine seçilmesinin, Lübnan İslami direnişinin liderlik yapısına indirilen darbelere rağmen toparlandığını gösterdiği ifade edildi.

Hamas, Hizbullah’ın yeni liderliğinin yanında durma kararlılığını vurguladı ve Allah’tan kendisine cihat ve direniş yolunda başarılar nasip etmesini diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi de bir bildiride bu seçimi kutlayarak, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah genel sekreteri olarak seçilmesinin, Lübnan İslami direnişinin sağlamlığının bir kanıtı olduğunu belirtti.