29 Eki 2024 17:03
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Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nden Hizbullah’ın yeni genel sekreterine tebrik mesajı

29 Eki 2024 17:03
News ID: 85643493
Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nden Hizbullah’ın yeni genel sekreterine tebrik mesajı

Tahran, İRNA - Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Şeyh Naim Kasım’ın Lübnan Hizbullah’ının genel sekreteri olarak seçilmesini tebrik etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), yayımladığı bir bildiride, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçilmesini kutladı.

Bildiride, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah genel sekreterliği görevine seçilmesinin, Lübnan İslami direnişinin liderlik yapısına indirilen darbelere rağmen toparlandığını gösterdiği ifade edildi.

Hamas, Hizbullah’ın yeni liderliğinin yanında durma kararlılığını vurguladı ve Allah’tan kendisine cihat ve direniş yolunda başarılar nasip etmesini diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi de bir bildiride bu seçimi kutlayarak, Şeyh Naim Kasım’ın Hizbullah genel sekreteri olarak seçilmesinin, Lübnan İslami direnişinin sağlamlığının bir kanıtı olduğunu belirtti.

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