29 Eki 2024 14:10
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News ID: 85643290
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Netanyahu hakkında Lahey’in tutuklama kararı 5 ay ertelendi

29 Eki 2024 14:10
News ID: 85643290
Netanyahu hakkında Lahey’in tutuklama kararı 5 ay ertelendi

Tahran, İRNA - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), birçok kişi tarafından "çifte standart" olarak nitelendirilen bir kararla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklama kararını 5 ay erteledi.

UCM, Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın tutuklama kararını erteleyerek ikiyüzlülükle suçlanıyor; çünkü aynı mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 24 gün içinde tutuklama kararı çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, 20 Mayıs'ta Netanyahu, Gallant ve Hamas’tan üç üst düzey lider için tutuklama kararı talebinde bulundu, ancak bu talep Siyonist rejim ve müttefikleri tarafından olumsuz karşılandı.

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna ile ilgili davalarda hızlıca harekete geçerek birkaç ay içinde Putin de dahil olmak üzere altı Rus yetkili için tutuklama kararı çıkarmıştı.

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