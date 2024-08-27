İslami Cihad: Şehitlerin naaşlarının kaçırılması uluslararası hukukun açık ihlalidir

İslami Cihad Hareketi tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İşgalci rejim, hapishanelerinde işkence ve tıbbi ihmal sonucu şehit olan esirlerin naaşları da dahil olmak üzere yüzlerce şehidin naaşını saklıyor ve teslim etmiyor.

Şehitlerin naaşlarının Gazze'de defnedildikten sonra kaçırılması bir suç ve tüm uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.”

Filistinli Esirler Kulübü’nün, ‘27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü’ münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, Siyonist rejimin 2015 yılından bu yana toplam 552 şehit naaşından 296 şehidin naaşını saklı tuttuğunu bildirdi.