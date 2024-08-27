27 Ağu 2024 17:29
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News ID: 85580539
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İslami Cihad: Şehitlerin naaşlarının kaçırılması uluslararası hukukun açık ihlalidir

27 Ağu 2024 17:29
News ID: 85580539
İslami Cihad: Şehitlerin naaşlarının kaçırılması uluslararası hukukun açık ihlalidir

Tahran, İRNA- Filistin İslami Cihad Hareketi yayınladığı bir bildiride Filistinli şehitlerin naaşlarının Siyonist rejim tarafından kaçırılmasını bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İslami Cihad Hareketi tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İşgalci rejim, hapishanelerinde işkence ve tıbbi ihmal sonucu şehit olan esirlerin naaşları da dahil olmak üzere yüzlerce şehidin naaşını saklıyor ve teslim etmiyor.

Şehitlerin naaşlarının Gazze'de defnedildikten sonra kaçırılması bir suç ve tüm uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.”

Filistinli Esirler Kulübü’nün, ‘27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü’ münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, Siyonist rejimin 2015 yılından bu yana toplam 552 şehit naaşından 296 şehidin naaşını saklı tuttuğunu bildirdi.

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