İslami Cihad, Siyonist askerlerin Batı Şeria'ya düzenlediği geniş çaplı baskını kınadı

İslami Cihad Hareketi'nin bildirisinde, düşmanın, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki şehir ve kamplara saldırarak çatışmanın ağırlığını Batı Şeria'ya kaydırmayı amaçladığı belirtildi.

İslami Cihad ayrıca, düşmanın, Filistin halkına karşı varoluşsal bir savaşta, işgal altındaki Batı Şeria'yı ele geçirme ve ilhak etme, kutsal mekanlar üzerindeki hakimiyetini genişletme amacıyla sahada yeni gerçeklikler dayatmaya çalıştığını ifade etti.

Açıklamanın devamında, Batı Şeria'ya yapılan askeri harekatın, düşmanın Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa üzerindeki kontrolünü dayatmaya yönelik planlarının bir parçası olduğu belirtildi.

İslami Cihad, düşmanın, uluslararası hukuk ve tüm sözleşmeleri açıkça ihlal ederek, Mescid-i Aksa'nın avlularında sinagog inşa etme gibi uğursuz Yahudileştirme planlarını hayata geçirmeyi hedeflediğini de vurguladı.