Hamas: 'Generaller' planına karşı diplomatik adım atıyoruz

Hamas hareketinin yayınladığı bildiride "Hamas hareketinin liderliği, işgalcilerin planlarını etkisiz hale getirmek ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nin tamamında, özellikle de kuzeyde soykırım savaşı ve açık katliamlar bağlamında işlediği suçları durdurmak için siyasi ve diplomatik hareketler ve iletişimler başlattı." ifadelerine yer verdi.

Bildirinin devamında "Hamas liderlerliği yaptığı ve halen devam eden siyasi çağrılarında generallerin planının uygulanmasına ve bunun sonucunda ortaya çıkan yerinden edilme ve yıkıma karşı uyarıda bulunuyor. Bu kapsamda Hamas liderliğinden heyetler Türkiye, Katar ve Rusya'ya gitti, temaslarımız arasında Mısır, Birleşmiş Milletler ve İran da bulunuyor." ifadesine dikkat çekilerek "Bir dizi başka ülkeyle bölgesel liderler ve yetkililer düzeyinde temaslar tamamlanacak, aynı zamanda Hamas, medyadan işgalcilerin Gazze Şeridi'nde her gün işlenen suçlarının daha fazla ifşa edilmesini istedi." denildi.