Hamas, Filistin'e destek için gösteriler düzenlenmesini istedi

Hamas, yayımladığı bir bildiride, Arap ve İslam ülkelerindeki halklardan ve dünyanın tüm özgür insanlarından geniş çaplı gösterilere katılarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist rejimin devam eden suçlarını kınamalarını istedi.

Hamas, açıklamasında ayrıca İsrail rejiminin işlediği suçların yüzlerce kişinin şehit olmasına, binlerce kişinin ise evlerini terk etmesine, evlerin, hastanelerin ve geçici barınma merkezlerinin ateşe verilmesine yol açtığını belirtti ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkı zorla göç ettirme planlarını bu suçlarla gerçekleştirmeye çalıştıklarını ekledi.