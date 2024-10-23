23 Eki 2024 11:17
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News ID: 85636808
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Lübnan Doktorlar Birliği Başkanı: Beş hastane tamamen hizmet dışı kaldı

23 Eki 2024 11:17
News ID: 85636808
Lübnan Doktorlar Birliği Başkanı: Beş hastane tamamen hizmet dışı kaldı

Tahran, İRNA- Lübnan Doktorlar Birliği Başkanı, Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırıları sırasında beş hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.

Yusuf Bekkaş, El Cezire'ye verdiği demeçte, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve 22 hastanenin de zarar gördüğünü bildirdi. 

Bekkaş "(İsrail) rejimi herkesi istisnasız hedef alıyor ve sağlık sektörü doğrudan bu rejimin saldırılarının hedefi olmuş durumda. Birçok sağlık personeli şehit oldu ve yüzlercesi de yaralandı" diye ekledi.

Bekkaş, Siyonist rejimin kasıtlı olarak altyapıyı ve sağlık personelini hedef alarak bu sektörü devre dışı bırakmayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca Lübnan sağlık sektörünün şu anda kötü bir durumda olduğunu ve İsrail rejiminin uluslararası anlaşmalara ve Cenevre Sözleşmesi'ne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

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